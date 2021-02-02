Экспертиза: Голос на записи о лагерях для беларусов и убийстве Тарайковского принадлежит Карпенкову

Источник материала: АФН

Фоноскопическое исследование аудиозаписи, опубликованной BYPOL, подтвердило, что голос говорящего на записи о лагерях для острокопытных и убийстве Тарайковского принадлежит замглавы МВД РБ Николаю Карпенков.

Исследование провело российское бюро ООО «ГлавЭксперт», которое занимается проведением независимой экспертизы, по заказу tut.by .

«Его проводила специалист Элла Витальевна Боргоякова, которая имеет высшее юридическое образование по специальности «судебный эксперт», 10 лет стажа экспертной работы и среди других выполняет фоноскопические исследования — как в судебном порядке, так и нет», - сообщил портал.

В январе инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими. В МВД отказались комментировать аудиозапись, назвав ее фейком.

Для проведения экспертизы специалисту были предоставлены две записи: № 1 — интервью Николая Карпенкова телеканалу «Беларусь 1», опубликованное 18 октября 2020 года; № 2 — аудиозапись, опубликованная BYPOL 15 января 2021 года.

При изучении аудиозаписи перед экспертом ставились два вопроса: Вносились ли какие-то изменения в запись № 2, есть ли признаки монтажа? Принадлежит ли голос на записи № 1 и записи № 2 одному и тому же лицу?

На основании изученных материалов эксперт пришел к выводу, что голос на аудиозаписи № 2 (опубликованной BYPOL) принадлежит Николаю Карпенкову.

«Указанный совпадающий набор идентификационных признаков аудитивной, лингвистической и инструментальной групп позволяет сделать вывод о том, что на исследуемых фонограммах зафиксированы голос и речь одного и того же лица», — говорится в заключении.

Признаков монтажа в аудиозаписи № 2 не выявлено.

«По результатам проведенных аудитивного, лингвистического, акустического, спектрального анализов можно сделать следующий вывод: на спорной фонограмме 2 признаков монтажа звукоряда и нарушения непрерывности записи, в пределах чувствительности аппаратуры, не обнаружено», — сообщается в заключении.