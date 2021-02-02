Совет IIHF: чемпионат мира по хоккею полностью пройдет в Латвии

"Совет IIHF проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки чемпионата мира. Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению

провести турнир в одном городе", - сообщается на сайте IIHF.





"Учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные перемещения, совет IIHF посчитал, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия", - сказано в сообщении.