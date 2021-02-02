Президентская газета выпустила репортаж о концлагере под Слуцком

Источник материала: KYKY

На онлайн-страницах президентской газеты «СБ. Беларусь сегодня» вышел текст под названием «Поехала в концлагерь под Слуцком – попала в ЛТП».

Таким образом, видимо, провластный журналист Людмила Гладкая решила укрепить заявления «властей» о том, что планы создания «лагерей для острокопытных» – это фейк.

Напомним, информация о том, что в Беларуси будут строить тюрьмы для протестующих, стала известна благодаря записи 12-минутного монолога , которую слил в сеть BYPOL. На ней человек с голосом, похожим на голос заместителя МВД Карпенкова, говорил не только о «лагерях для острокопытных», но и об убийстве Александра Тарайсковского, поставках в Беларусь российского оружия и лишних людях. К слову, сегодня независимая экспертиза, выполненная российским бюро «ГлавЭксперт», доказала , что голос на записи действительно принадлежит Николаю Карпенкову.

Силовики и чиновники не раз говорили, что новость о концлагерях – это фейк. Например, глава МИД Владимир Макей заявил: «Я понимаю, что можно, как у нас сейчас модно, не доверять аргументированной информации, официальным данным, но зная, как ведут себя различные телеграм-каналы, и какую информацию доводят до наших европейских западных партнеров оппоненты власти, я должен сказать, что я абсолютно не верю тем измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти».

Тем временем в редакцию Радио «Свободы» обратились уже двое беларусов, которые утверждают, что своими глазами видели действующую тюрьму для протестующих. По их словам, ее всего за несколько дней построили под Слуцком, на базе ЛТП №3. Один из источников «Свободы» утверждает , что приказ о строительстве поступил 10 августа, уже 12 августа лагерь был готов на прием и содержание около двух тысяч человек. А 14 августа туда начали привозить первых протестующих с Окрестина. Но, по словам источника, 14 августа людей вывезли, а сам лагерь почему-то закрыли.

В целом, если лагерь действительно построили и ликвидировали в августе 2020-го, не удивительно, что в январе 2021-го провластный журналист увидела там ЛТП. Впрочем, фото говорят сами за себя.

Фото лагеря, которые, как утверждают источники «Свободы», были сделаны на территории ЛТП №3 в августе

Фото из президентской газеты, сделанные в январе