Путин заявил, что соцсети гонятся за прибылью и «плевать хотели» на ущерб пользователям

Источник материала: Tut.by

Социальные сети зачастую гонятся за прибылью любой ценой и не обращают внимания на ущерб для пользователей, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года». Об этом пишет ТАСС .



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: пресс-служба президента России

Учитель математики из Адыгеи Сергей Левченко попросил в ходе встречи с президентом оградить детей от некачественного вредоносного контента в социальных сетях.

«Вы затронули очень тонкую и важную тему. Эти платформы прежде всего бизнес, — сказал глава государства. — Что стоит во главе бизнеса — извлечение прибыли, и, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен».

Путин отметил, что зачастую современные платформы «все больше и больше начинают управлять сознанием».

«Просто изучают своего, условно говоря, клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным. И человек начинает принимать решения, даже не осознавая того, что им руководят. Это такая тонкая очень вещь, я совсем недавно об этом говорил и на Всемирном экономическом форуме, который организуется на Давосской площадке. Конечно, мы должны об этом думать, реагировать на это, в то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека, свободу выбора, свободу слова», — сказал политик.