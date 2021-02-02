Подробности по ипотеке от Беларусбанка: чтобы занять 50 тысяч, доход должен быть больше 2 тысяч

Источник материала: Tut.by

Беларусбанк с февраля начал предоставлять ипотеку на покупку жилья. Процентная ставка — 21% годовых, максимальный срок кредитования — 20 лет. Узнали подробности по ипотеке и посмотрели, какой должна быть зарплата, чтобы получить этот кредит.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Под какое жилье выдают ипотеку

В банке уточняют, что ипотеку можно получить на жилье как на первичном рынке, так и на вторичном. Речь идет как про квартиры, так и про дома. «Кредит предоставляется только на целое жилое помещение, на часть дома или квартиры кредит не предоставляется».

Этот кредит могут получить как белорусы, так и постоянно проживающие в нашей стране иностранцы, у которых есть постоянный источник дохода в Беларуси.

Ипотека может быть до 100% от стоимости жилья, но в пределах платежеспособности кредитополучателя.

Учитывают ли доход родственников?

Нет, не учитывают. Банку для определения платежеспособности кредитополучателя нужно предоставить справку о зарплате за 3 последних месяца. При этом есть важный момент: в совокупный доход кредитополучателя не включают доходы родственников. При ипотеке в принципе не предусмотрено поручительство. Учитываются только доходы кредитополучателя. Это может быть не только зарплата, но и доход от официальной подработки или ИП, другие официальные доходы.

При расчете суммы кредита учитываются в том числе платежи по полученным кредитам, если есть непогашенные, а также есть ли удержания по исполнительным листам, выплаты на алименты.

Основной долг выплачивается равными долями, уплата процентов — на остаток, уточнили в банке. Штрафные санкции за досрочное погашение не предусмотрены.

Погашать кредит нужно со следующего месяца после его получения.

Какой должна быть зарплата для ипотеки

В ситуации, когда в совокупный доход не включают доходы родственников, у кредитополучателя должна быть весьма солидная зарплата, чтобы получить ипотеку до 100% от стоимости жилья.

По приблизительным подсчетам, если нужна ипотека на 50 тысяч рублей, то средний доход кредитополучателя должен быть около 2170 рублей. Первый платеж будет в пределах 1080 рублей. Проценты за весь период пользования кредитом — 20 лет — составят около 209 тысяч рублей. Если выплачивать быстрее, то сумма процентов может измениться в меньшую сторону.

При средней зарплате по стране в декабре прошлого года в 1268 рублей (сумма после уплаты всех обязательных вычетов) максимальная сумма кредита будет около 29,3 тысячи рублей. Первый платеж составит около 634 рублей, а проценты за 20 лет пользования кредитом составят около 122 тысяч рублей. Уточним, что расчеты приблизительные, они сделаны на онлайн-калькуляторе банка.

А индивидуальные предприниматели могут оформить ипотеку?

Да, могут. Среди прочего нужно предоставить в банк копии свидетельства о госрегистрации, сведения о доходах ИП, справку обслуживающего банка о движении средств по текущему счету за последние три месяца.

Если же ИП работает без открытия счета или не получал деньги на него, то надо предоставить налоговую декларацию за последний отчетный период.