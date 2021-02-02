На БелАЭС выработан первый миллиард киловатт-часов электроэнергии

На первом энергоблоке Белорусской АЭС выработан первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.





«В настоящее время на первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, проводится тестирование систем и оборудования на номинальном уровне мощности», — отметили в энергетическом ведомстве.

Стоит отметить, что такое количество электричества было произведено с момента подключения блока к сети 3 ноября 2020 года с учетом его плановых и внеплановых отключений. Из 91 дня, прошедшего с начала выдачи электроэнергии, судя по прежним сообщениям Минэнерго, блок работал на различной мощности 57 дней — с 3 по 8 ноября, с 19 ноября по 3 декабря, с 21 декабря по 16 января, с 21 января без остановки.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

Выработка электроэнергии на первом блоке БелАЭС началась 3 ноября минувшего года. 8 ноября выработка электричества прекратилась. На следующий день Минэнерго сообщило об остановке турбины из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, а также выявленной необходимости замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. 19 ноября Минэнерго отчиталось о повторном включении блока в сеть после замены некоторого оборудования и испытаний.

1 декабря пресс-служба Минэнерго сообщила, что после предусмотренного программой испытаний сброса пара была выявлена необходимость «дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара». Тогда подчеркивалось, что блок остается включенным в сеть.

3 декабря министерство объявило о плановой остановке реактора первого энергоблока атомной станции и отключении блока от энергосистемы для тестирования систем и оборудования. 21 декабря Минэнерго сообщило об окончании этапа энергетического пуска блока, его подключении к сети и переходе к этапу опытно-промышленной эксплуатации.

13 января этого года Минэнерго сообщило о выходе первого блока на 100-процентную мощность. В тот же день замминистра энергетики Михаил Михадюк заявил узкому кругу журналистов, что на нынешнем этапе освоения 100-процентной мощности энергоблока запланирован комплекс испытаний, в ходе которых будет осуществлен сброс нагрузки вплоть до нуля, а также полная остановка реактора.

Вечером 16 января пресс-служба Минэнерго проинформировала об отключении первого блока БелАЭС вследствие срабатывания системы защиты генератора. «Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования. Радиационный фон в районе станции в норме», — отметили в министерстве.

Около полудня 21 января блок снова включили в сеть.

В соответствии с указом Александра Лукашенко осуществить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС предписано в 2021 году (без указания конкретного месяца, квартала или полугодия), а двухблочной атомной станции в целом — в первой половине 2022 года.