Минские улицы начали латать в круглосуточном режиме

Столичное предприятия «Горремавтодор» с 1 февраля перешло на круглосуточный формат ямочного ремонта дорог.



Фото avtodorremont.by

В «Горремавтодоре» понимают, что ночные работы могут доставить определенные неудобства горожанам из-за шума и вибрации, но, говорит начальник отдела технического надзора по ремонту Николай Трипутень, если все работы выполнять в дневное время, будут образовываться большие пробки на дорогах.

Службами «Горремавтодора» ведется ежедневный мониторинг «критических дефектов», бригады работают в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. Николай Трипутень подчеркнул, что главная цель этих работ — «обеспечить на улице безопасное движение автомобильного транспорта с разрешенной скоростью».

Специалист отметил, что водителям не следует бояться ямочного ремонта дорог, который проходит зимой. Современные технологии и материалы позволяют вести ремонт при минусовой температуре. Для этого используются горячие литые и холодные органоминеральные асфальтобетонные смеси.

Чтобы можно было получать горячие смеси, асфальтобетонный завод «Макродор» переведен также в круглосуточный режим работы.

По словам Николая Трипутеня, в среднем за сутки ремонтируют 1000 кв. м дорожного покрытия. Каков будет объем в течение всего месяца, предугадать невозможно, считает специалист.

«Образование выбоин на дорогах носит стихийный характер и зависит от многих факторов: нагрузки транспортных средств, перепадов температуры, состоянии “дорожной одежды” в целом. Я не могу назвать январь сложным в этом плане месяцем, а как будет в феврале — посмотрим», — отметил Трипутень.

Климатически сложным был февраль 2019 года, продолжил начальник отдела. Тогда объем работ по ремонту минских дорог составил 18 348 кв. м, в прошлом году — 6585 кв. м. За январь и один день февраля 2021 года отремонтировали 7500 кв. м. В частности, в первый день февраля бригады «Горремавтодора» провели ямочный ремонт на 23 улицах.