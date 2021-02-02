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Акции EPAM обновили исторический рекорд

02.02.2021 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый месяц 2021 года удачно сложился для акций компании EPAM. Их стоимость обновила исторический максимум: 20 января цена акций на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла до 363,9 доллара (по данным www.marketbeat.com).

 Прежний рекорд был установлен в конце декабре прошлого года — 358,48 доллара за акцию. 

Новый рекорд почти совпал с появлением информации о стоимости сделки по покупке EPAM  финтех-компании с белорусскими корнями Deltiх. Информация о покупке Deltiх появилась ещё в феврале прошлого года. Но сумма сделки не раскрывалась, подробности появились сейчас. По оценкам, EPAM может заплатить более 31 миллиона долларов. Первую часть суммы компания уже выплатила.



Впрочем, в течение недели после появления информации о сумме сделки цена акции EPAM откатилась назад на 7% до 339,6 доллара. Лишь в начале февраля цена акций приблизилась к рекордным показателям. По итогам последних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость акций EPAM выросла до 356,7 доллара. По сравнению с 31 декабря прошлого года цена акций упала на 0,5%, по сравнению с первыми торгами этого года (4 января) акции EPAM подорожали на 2,5%, пишет dev.by

EPAM пока не опубликовал финансовую отчетность за прошлый год, скорее всего это произойдёт во второй половине февраля. За три квартала 2020 года выручка компании составила почти 2 миллиарда долларов — на 19% больше, чем за три квартала 2019 года. EPAM прогнозировал, что выручка в четвёртом квартале окажется максимальной за прошлый год — в пределах 695-705 миллионов долларов. Таким образом суммарная выручка компании за весь прошлый год может превысить 2,6 миллиарда долларов.
 
 
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Первый месяц 2021 года удачно сложился для акций компании EPAM. Их стоимость обновила исторический максимум: 20 января цена акций на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла...
 
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