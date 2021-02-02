ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Штраф для жителей Австрии за отсутствие маски увеличили до 90 евро

02.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Штраф для жителей Австрии за отсутствие маски увеличили до 90 евро

В Австрии власти увеличили размер минимального штрафа за отказ носить защитную маску либо соблюдать социальную дистанцию с €25 до €90. Об этом проинформировал министр внутренних дел Карл Нехаммер, пишет газета Der Standard

«За отказ носить маску FFP2 или соблюдать дистанцию штраф будет достигать €90», – отметил он в ходе пресс-конференции.

25 января в стране ввели обязательное ношение респираторных масок в общественных местах. Также жителям Австрии было предписано соблюдать дистанцию 2 м от других людей.

ФОТО: Global Look Press/imago-images/photonews.at/Georges Schneider

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Австрии власти увеличили размер минимального штрафа за отказ носить защитную маску либо соблюдать социальную дистанцию с €25 до €90. Об этом проинформировал...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ОБСЕ отреагировали на запись о лагере "для острокопытных" протестующих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by