Штраф для жителей Австрии за отсутствие маски увеличили до 90 евро

Источник материала: ОНТ

В Австрии власти увеличили размер минимального штрафа за отказ носить защитную маску либо соблюдать социальную дистанцию с €25 до €90. Об этом проинформировал министр внутренних дел Карл Нехаммер, пишет газета Der Standard

«За отказ носить маску FFP2 или соблюдать дистанцию штраф будет достигать €90», – отметил он в ходе пресс-конференции.

25 января в стране ввели обязательное ношение респираторных масок в общественных местах. Также жителям Австрии было предписано соблюдать дистанцию 2 м от других людей.

ФОТО: Global Look Press/imago-images/photonews.at/Georges Schneider

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