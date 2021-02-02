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Штраф для жителей Австрии за отсутствие маски увеличили до 90 евро
Источник материала: ОНТ
В Австрии власти увеличили размер минимального штрафа за отказ носить защитную маску либо соблюдать социальную дистанцию с €25 до €90. Об этом проинформировал министр внутренних дел Карл Нехаммер,
«За отказ носить маску FFP2 или соблюдать дистанцию штраф будет достигать €90», – отметил он в ходе пресс-конференции.
25 января в стране ввели обязательное ношение респираторных масок в общественных местах. Также жителям Австрии было предписано соблюдать дистанцию 2 м от других людей.
ФОТО: Global Look Press/imago-images/photonews.at/Georges Schneider
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В Австрии власти увеличили размер минимального штрафа за отказ носить защитную маску либо соблюдать социальную дистанцию с €25 до €90. Об этом проинформировал...
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