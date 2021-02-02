Сурок Фил предсказал позднюю весну

Источник материала: ОНТ

Прогноз от знаменитого сурка Фила. Вылезая из своей норы, на этот раз зверёк испугался тени.

Это означает, что зима будет поздней и продлится еще не менее шести недель. Традиции предсказания приходя весны с помощью сурка уже более 130 лет. Запасёмся терпением, чтобы проверить, оправдается ли оно в этом году.

ФОТО: © REUTERS/Alan Freed

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