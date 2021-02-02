|
Сурок Фил предсказал позднюю весну
Источник материала: ОНТ
Прогноз от знаменитого сурка Фила. Вылезая из своей норы, на этот раз зверёк испугался тени.
Это означает, что зима будет поздней и продлится еще не менее шести недель. Традиции предсказания приходя весны с помощью сурка уже более 130 лет. Запасёмся терпением, чтобы проверить, оправдается ли оно в этом году.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогноз от знаменитого сурка Фила. Вылезая из своей норы, на этот раз зверёк испугался тени. Это означает, что зима будет поздней и продлится еще не менее шести...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)