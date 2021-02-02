ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сурок Фил предсказал позднюю весну

02.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сурок Фил предсказал позднюю весну

Прогноз от знаменитого сурка Фила. Вылезая из своей норы, на этот раз зверёк испугался  тени. 

Это означает, что зима будет поздней и продлится еще не менее шести недель. Традиции предсказания приходя весны с помощью сурка уже более 130 лет. Запасёмся терпением, чтобы проверить, оправдается ли оно в этом году.

ФОТО: © REUTERS/Alan Freed

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогноз от знаменитого сурка Фила. Вылезая из своей норы, на этот раз зверёк испугался  тени.  Это означает, что зима будет поздней и продлится еще не менее шести...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ОБСЕ отреагировали на запись о лагере "для острокопытных" протестующих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by