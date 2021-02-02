Минздрав предложил компенсационные меры, чтобы не допустить роста цен на лекарства

Источник материала: ОНТ

Чтобы не допустить роста цен на лекарства и медизделия, Минздрав предлагает компенсационные меры. Речь о том, чтобы не пострадала ни одна сторона – ни производители, ни покупатели, ни аптечная сеть.

Напомним, с 1 января изменились ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медизделий. С этого месяца ввозимые партии товара должны облагаться НДС в 10%, а на уже ввезённые – цены необходимо пересмотреть до 1 февраля. Выросла до 20% и ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие. Раньше они освобождались от НДС. Повышение налогов сказалось на стоимости отечественных препаратов, в которых используют импортное сырье. Меры Минздрава должны смягчить ситуацию.

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