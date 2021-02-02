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В пяти детских садах Партизанского района Минска водопроводная вода временно непригодна для питья
Источник материала: ОНТ
В Партизанском районе в пяти детсадах временно непригодна для употребления водопроводная вода,
Отмечается, что организована доставка чистой питьевой воды в детские сады.
ФОТО: depositphotos.com
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В Партизанском районе в пяти детсадах временно непригодна для употребления водопроводная вода, сообщает Мингорисполком в своем Telegram-канале «Минск. Официально». ...
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