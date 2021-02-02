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Заседание по делу Алексея Навального: судьи удалились для вынесения приговора
Источник материала: ОНТ
В Москве идет процесс над Алексеем Навальным. Судьи удалились для вынесения приговора.
Напомним, Мосгорсуд рассматривает ходатайство о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. В декабре подсудимого объявили в федеральный розыск и сразу по прилете из Германии задержали на месяц. До начала сегодняшнего процесса у здания суда произошли задержания. По данным российских информагентств, были задержаны около 200 манифестантов.
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В Москве идет процесс над Алексеем Навальным. Судьи удалились для вынесения приговора. Напомним, Мосгорсуд рассматривает ходатайство о замене условного срока...
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