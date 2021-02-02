Заседание по делу Алексея Навального: судьи удалились для вынесения приговора

Источник материала: ОНТ

В Москве идет процесс над Алексеем Навальным. Судьи удалились для вынесения приговора.

Напомним, Мосгорсуд рассматривает ходатайство о замене условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. В декабре подсудимого объявили в федеральный розыск и сразу по прилете из Германии задержали на месяц. До начала сегодняшнего процесса у здания суда произошли задержания. По данным российских информагентств, были задержаны около 200 манифестантов.

ФОТО: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС





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