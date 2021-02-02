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Назначен новый гендиректор Belavia
Источник материала: ОНТ
Генеральным директором Belavia стал Игорь Чергинец,
Ранее он занимал пост заместителя гендиректора авиакомпании по маркетингу и внешнеэкономической деятельности. Игорь Чергинец сменил на этой должности Анатолия Гусарова.
ФОТО: OnAir Belavia
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Генеральным директором Belavia стал Игорь Чергинец, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Ранее он занимал пост заместителя гендиректора авиакомпании по...
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