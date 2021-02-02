Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы: прогноз погоды на 3 февраля

Источник материала: ОНТ

На завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. Нас ждут температурные колебания и скачки атмосферного давления. В среду потеплеет, а в пятницу вновь вернутся морозы.

Завтра Беларусь будет находиться под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над странами Балтии. В нашу страну они принесут более теплый воздух. Ожидается низкая облачность и осадки.

На большей части страны – снег, а в южных районах – с дождем. Влажность до 90 процентов. Местами туман, видимость до полукилометра. Гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ночью и утром будет интенсивно падать, днем существенно не изменится.

К утру температура будет от -5°C по северо-востоку до +1°C по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее.

В середине дня столбики термометров на отметках – от -1°C по Витебской области до +2°C по Брестской. К вечеру от -2 °C в северных районах до +2°C в южных.

В четверг Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдет снег, в южных регионах – с дождем. Местами туман и гололед. Ветер переменных направлений умеренный, днем порывистый. Температура по югу страны -4…+3°C, в северных районах -5…-9°C, ночью по Витебской области при прояснениях до -12°C. В пятницу вновь похолодает. Ночью до -14°C, при прояснениях – до -17°C, днем до -10°C. Кратковременный снег.

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