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Полузащитник брестского «Динамо» Михаил Гордейчук переходит в новый клуб

02.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полузащитник брестского «Динамо» Михаил Гордейчук переходит в новый клуб

Один из лучших игроков чемпионата Беларуси по футболу, полузащитник брестского «Динамо» Михаил Гордейчук переходит в новый клуб.

31-летний футболист продолжит карьеру в «Лиепае». В прошлом сезоне Гордейчук забил в составе брестского «Динамо» десять мячей и отдал три голевые передачи. Семь раз он становился чемпионом Беларуси, а в 2017 году был признан лучшим футболистом сезона. Михаил Гордейчук стал уже четвёртым белорусским игроком в «Лиепае»: ранее состав латвийской команды пополнили Евгений Берёзкин, Дмитрий Бага и Олег Веретило. Возглавляет клуб белорусский специалист Дмитрий Молош.

ФОТО: facebook.com/FKLiepaja

 

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Один из лучших игроков чемпионата Беларуси по футболу, полузащитник брестского «Динамо» Михаил Гордейчук переходит в новый клуб. 31-летний футболист продолжит...
 
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