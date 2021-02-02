Источник материала: ОНТ

Один из лучших игроков чемпионата Беларуси по футболу, полузащитник брестского «Динамо» Михаил Гордейчук переходит в новый клуб.

31-летний футболист продолжит карьеру в «Лиепае». В прошлом сезоне Гордейчук забил в составе брестского «Динамо» десять мячей и отдал три голевые передачи. Семь раз он становился чемпионом Беларуси, а в 2017 году был признан лучшим футболистом сезона. Михаил Гордейчук стал уже четвёртым белорусским игроком в «Лиепае»: ранее состав латвийской команды пополнили Евгений Берёзкин, Дмитрий Бага и Олег Веретило. Возглавляет клуб белорусский специалист Дмитрий Молош.

ФОТО: facebook.com/FKLiepaja

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