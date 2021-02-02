Госавтоинспекция усилит контроль за перевозкой опасных грузов

Источник материала: ОНТ

Сотрудники столичной Госавтоинспекции усилят контроль за осуществлением перевозок опасных грузов, информирует Управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В течение нескольких дней инспекторы технического надзора ГАИ будут проверять автомашины, перевозящие легко воспламеняющие и ядовитые вещества. К опасным грузам также относятся различные взрывчатые и горюче-смазочные материалы, изделия, которые при перевозке могут послужить причиной взрыва или пожара, травмирования или гибели людей, животных, вызвать повреждение сооружений, транспортных средств и нанести вред окружающей среде. Особое внимание дорожная милиция уделит транспорту, перевозящему нефтепродукты.

Перевозка опасных грузов накладывает на водителей многочисленные ограничения. Водитель должен иметь определённый маршрут передвижения, свидетельство о подготовке, аварийную, регистрационную и информационную карточки. Само транспортное средство должно быть специально переоборудовано для перевозки соответствующей категории опасных грузов и отвечать строгим требованиям к техническому состоянию.

По статистике, самыми распространенными нарушениями при перевозке опасных грузов являются неудовлетворительное техническое состояние автомобиля, отклонение от маршрута и движение в запрещенное время суток (например, в Минске движение подобного транспорта запрещено с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00).

За эти и другие отступления от Правил дорожного движения Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрен штраф до пяти базовых величин.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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