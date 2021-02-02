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Польские предприниматели требуют возмещения ущерба от ограничений из-за COVID-19

02.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польские предприниматели требуют возмещения ущерба от ограничений из-за COVID-19

Польские предприниматели требуют возмещения ущерба от ковидных ограничений. Поданы первые иски в суд от владельцев торгового зала и сети спортзалов. В сумме от государства требуют более 180 тыс. долларов. Госказну Польши в суде будет представлять Генпрокуратура. 

Первые ограничения на ведение бизнеса в стране ввели еще весной, осенью карантинные меры вернулись. Предпринимателям нанесен огромный ущерб, многие не могут восстановиться. А выплаты по программе антикризисных мер убытки не покрывают. Сейчас предприниматели выходят на улицы польских городов и блокируют движение. 


 

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Польские предприниматели требуют возмещения ущерба от ковидных ограничений. Поданы первые иски в суд от владельцев торгового зала и сети спортзалов. В сумме от...
 
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