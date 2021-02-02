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В январе «Белтехосмотр» выдал более 188 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении

02.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В январе «Белтехосмотр» выдал более 188 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении

За январь 2021 года предприятием было оформлено 188 025 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, передаёт БЕЛТА.

Этот результат на 237,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года и на 99,5% – итоги января 2013 года (94 251 разрешение). 

2013 год был выбран для сравнения как самый результативный: тогда УП «Белтехосмотр» выдало наибольшее количество разрешений – 1 869 723.

Прохождение государственного технического осмотра на диагностических станциях унитарного предприятия производится по предварительной записи.

Фото: minsknews.by

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За январь 2021 года предприятием было оформлено 188 025 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, передаёт БЕЛТА. Этот результат на 237,1%...
 
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