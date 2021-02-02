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Микола Купава: Бело-красно-белый флаг – это признанный народом национальный символ

02.02.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Микола Купава: Бело-красно-белый флаг – это признанный народом национальный символ

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  • 2.02.2021, 19:02
Микола Купава: Бело-красно-белый флаг – это признанный народом национальный символ

Бело-красно-белый флаг неподсудный.

Генеральная прокуратура Беларуси намерена признать бело-красно-белый флаг экстремистской символикой. Якобы идя навстречу «неравнодушным гражданам», обратившимся в это ведомство с соответствующим ходатайством. «Народная Воля» поинтересовалась, как к такой инициативе относится Микола Купава — автор эталона государственного бело красно-белого флага, принятого Верховным Советом в 1991 году.

«Как можно запретить флаг, за которым — столетия истории? При чем здесь какие-то немцы, при чем полицаи? Впервые бело-красно-белый флаг появился на гравюре 1444 года! На той гравюре — битва с турками под Варной, в которой также участвовали войска ВКЛ. Бело-красно-белые флаги массово показаны на знаменитой картине «Битва под Оршей 1514 года». В 1917 -м, еще до провозглашения БНР, белорусы, служившие в бывшей царской армии, украшали свои мундиры бело-красно-белыми лентами и значками. Поэтому Клавдий Дуж-Душевский, в 1918-м создавая флаг для БНР, ничего не выдумывал, он просто взял проверенный веками символ. Помню, как в 1990 году в Полоцке владыка Филарет по нашей просьбе торжественно освятил бело красно-белый флаг, который через год стал государственным. Бело-красно-белые полосы, символизирующие кровь Христа, присутствуют на епископском облачении. Так что, Генеральная прокуратура теперь и Христа будет судить?!» — возмутился художник.

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