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Археологи нашли в Египте мумию с золотым языком

02.02.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Археологи нашли в Египте мумию с золотым языком

  • 2.02.2021, 18:52
Археологи нашли в Египте мумию с золотым языком
фото: Egyptian antiquities ministry

Мумии около двух тысяч лет.

Археологи обнаружили в Египте мумию возрастом около двух тысяч лет с золотым языком. Как объяснили в Министерстве древностей страны, золотой язык был помещен в рот мумии, чтобы покойный мог говорить в загробной жизни, сообщает Live science.

Например, если мумия столкнется с Осирисом – богом загробной жизни, она должна будет иметь возможность с ним говорить. На данный момент ученые не знают, был ли у покойного дефект речи при жизни, а также то, почему язык изготавливали именно из золота.

Мумия была найдена в одном из 16 захоронений в Тапосирис-Магне. Здесь располагались храмы Осириса и Изиды – богини, которая была женой и сестрой бога. Ранее археологи обнаружили монеты с изображением Клеопатры VII, что может указывать на то, что храмы использовались во время ее правления.

Оставшиеся 15 захоронений также датируются периодом около двух тысяч лет назад и содержат ценные артефакты. Так, в одном из их была найдена мумия женщины с посмертной маской, которая покрывала почти все ее тело и изображала улыбающуюся женщину в головном уборе. Еще две мумии были найдены с остатками свитков, которые ученые в данный момент пытаются расшифровать. На коробке, в которую была помещена одна из этих мумий, исследователи нашли золотые украшения Осириса.

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