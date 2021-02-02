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В среду в Беларуси ожидается до -10 градусов

02.02.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В среду в Беларуси ожидается до -10 градусов

  • 2.02.2021, 18:43
В среду в Беларуси ожидается до -10 градусов
Фото: interfax.by

На большей части территории страны пройдут осадки.

Оранжевый уровень опасности объявлен 3 февраля по югу Беларуси из-за гололедицы, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, в южных районах с дождем). Местами возможен туман. По югу во многих районах, на остальной территории местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля в западных районах до минус 10 по востоку, днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

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На большей части территории страны пройдут осадки.
 
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