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Офицер Капитолия не понесет наказания за убийство 6 января женщины

02.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Офицер Капитолия не понесет наказания за убийство 6 января женщины

К демократии и её проявлениям, свободе, правам человека Запад всегда относился избирательно и изменчиво. Несогласные и протестующие в других странах – здесь называют демократией. А вот в США – это терроризм, преследование ФБР и уголовные дела в случае демонстрации у Капитолия. И невиновность сотрудника этого самого храма демократии, стрелявшего в упор.


Офицер Капитолия не понесет наказания за убийство 6 января женщины-ветерана ВВС США, которая прорвалась в здание. Предварительное решение следователей – обвинения предъявлять не будут. Это результат расследования нарушения гражданских прав бунтаря Эшли Бэббит Министерством юстиции. И, по всей видимости, её права, несмотря на убийство и смерть, не нарушались. А вот американцу Скотту Фэрламбу, который якобы толкнул федерала, уже предъявлено обвинение. Как и Дугласу Дженсену. Он ходил в футболке с изображением символа Америки – орлана – по пятам офицера Капитолия. С ножом в кармане. Арестован и один из тех, кто разбил окно «в демократию». Он бывший морской пехотинец. Его обвинили в уничтожении госимущества и препятствии следствию. ФБР возбудило порядка 160 дел после беспорядков 6 января. Бюро предлагает 100 тыс. долларов за сведения о человеке, установившем бомбу у штаб-квартиры демократов. И все эти действия Америка классифицирует очень прозрачно – экстремизм.

Избирательное демократическое поведение показывает и Западная Европа. Реакции властей Нидерландов на обращения пострадавших во время беспорядков в Эйндховене на прошлой неделе не будет. Мол, девушка с окровавленным лицом на видео, которое облетело весь мир, сама виновата. Это чешка. У неё черепно-мозговая травма и почти два десятка швов после разгона митинга. По её словам, она фотографировала протест, а не участвовала в нём. И в этом случае мировые центры демократии почему-то не выражали, как это принято, «озабоченность» или обвиняли власти страны в необоснованном насилии по отношению к якобы мирным протестующим. 

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К демократии и её проявлениям, свободе, правам человека Запад всегда относился избирательно и изменчиво. Несогласные и протестующие в других странах – здесь...
 
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