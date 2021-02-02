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Очередь из грузовиков образовалась на выезд в Россию: машины стояли в 10 км от пункта пропуска

02.02.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Очередь из грузовиков образовалась на выезд в Россию: машины стояли в 10 км от пункта пропуска

8 км – очередь из большегрузов на выезд в Россию. Накануне ночью машины стояли даже в Лиозно, в 10 км от пункта пропуска.

Водители говорят: скорость всего 100 м в час. Некоторые стоят со вчерашнего дня. На памяти дальнобойщиков это первый такой крупный затор, раньше пробки могли измеряться часами, но не сутками.

Местное райпотребобщество даже организовало продажу горячей еды для водителей. Такая ситуация продолжается несколько дней. На белорусском участке границы проезд свободен. Уже много лет с нашей стороны никаких проверок на общих пунктах пропуска. По словам водителей, проблема в количестве таможенников с российской стороны.



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8 км – очередь из большегрузов на выезд в Россию. Накануне ночью машины стояли даже в Лиозно, в 10 км от пункта пропуска. Водители говорят: скорость всего 100 м в час....
 
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