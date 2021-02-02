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Главный тренер рижского «Динамо» прокомментировал решение провести все матчи ЧМ-2021 в Латвии

02.02.2021 19:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал Sport24.ru решение IIHF перенести матчи ЧМ-2021, которые должны были пройти в Минске, в Латвию.


Фото: dinamoriga.lv

— Это здорово. Для Латвии — это большой хоккейный праздник, я надеюсь, что до этого времени зрители появятся на трибунах, потому что трудно представить хоккей без болельщиков. Не обидно ли за соседей? Вот сидит сейчас рядом мой коллега-белорус, он переживает. Естественно, неприятно, когда лишают кого-то такой возможности. Но мы, в первую очередь, думаем о болельщиках, а политика в нашем понимании уходит на второй план.

Напомним, во вторник Совет IIHF проголосовал за то, чтобы Латвия была единственной принимающей стороной чемпионата мира по хоккею 2021 года. Это было сделано большей частью из-за эпидемиологических соображений.

 
Теги: Минск
 
 
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