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Главный тренер рижского «Динамо» прокомментировал решение провести все матчи ЧМ-2021 в Латвии
Источник материала: Tut.by
Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал
— Это здорово. Для Латвии — это большой хоккейный праздник, я надеюсь, что до этого времени зрители появятся на трибунах, потому что трудно представить хоккей без болельщиков. Не обидно ли за соседей? Вот сидит сейчас рядом мой коллега-белорус, он переживает. Естественно, неприятно, когда лишают кого-то такой возможности. Но мы, в первую очередь, думаем о болельщиках, а политика в нашем понимании уходит на второй план.
Напомним, во вторник Совет IIHF
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