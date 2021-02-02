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Минское «Динамо» играет в гостях против «Авангарда». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» матчем против омского «Авангарда» начинает сегодня выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.
«Авангард»: Бобков (Грубец); Емелин — Каски, Костин — Найт — Буше; Шарипзянов — Береглазов, Ковальчук — Зернов — Каблуков; Готовец — Покка, Толчинский — Семенов — Хохлачев; Чистяков, Потапов — Стась — Дедунов.
«Динамо»: Фурх (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Принс — Митчелл — Клинкхаммер; Альмквист — Знахаренко, Мосалев — Горбунов — Дроздов; Фальковский — Шинкевич, Усов — Паре — Демков; Денисов, Когалев, Алистров — Протас — Воронин.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» матчем против омского «Авангарда» начинает сегодня выездную серию в Континентальной хоккейной лиге.
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