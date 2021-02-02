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Чиновники предлагают белорусам сообщать про заметное подорожание лекарств и медизделий. Куда обращаться
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговля
«Если вы обратили внимание на необоснованный, по вашему мнению, рост цены на лекарственные средства или изделия медицинского назначения, сообщите в МАРТ для принятия мер реагирования (сравнению подлежат одинаковые товары: одного и того же производителя, объема, веса и иных качественных характеристик)», — уточняют в ведомстве.
Найти онлайн-анкету от МАРТ по значительному росту цен на лекарства и медизделия можно
После этого нужно перейти к следующему блоку обязательной для заполнения информации: указать новую цену на лекарство или медизделие, дату, когда увидели этот ценник и отметить, есть ли подтверждающие документы новой стоимости.
После этого можно перейти в блок, в котором по желанию можно оставить дополнительную информацию.
МАРТ также напоминает, что белорусы могут также про существенный рост цен и на другие товары. Для этого еще в декабре прошлого года также запустили специальную
Что произошло с НДС на лекарства и медизделия
С 1 января
Выросла с 1 января и ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие — до 20% (ранее они освобождались от НДС). Ставку подняли в том числе на сырье и материалы для изготовления лекарств, медизделий; комплектующие изделия для производства лекарств, медизделий; полуфабрикаты к лекарствам, медизделиям (в том числе протезно-ортопедическим изделиям).
Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые комплектующие и сырье.
В аптечных сетях уточняют, что на некоторые детские товары аптечного ассортимента ставка НДС также повышается с 10% до 20%.
За январь аптеки
МАРТ и Минздрав 1 февраля
От продуктов до детских товаров. На что еще подняли с 2021 года НДС
С 1 января
Также подняли НДС с 10 до 20% на консервацию — овощную, фруктовую, томатную, рыбную. Среди прочего это консервированные маслины, оливки, грибы, многие овощи (в том числе кукуруза, горошек), ягоды (к примеру, вишня, черешня), квашеная капуста, джемы, желе, мармелады, фруктовые пюре, арахис, арахисовое масло, обжаренные орехи, фруктовые и овощные соки. Также подняли НДС на натуральный мед, морские водоросли, маргарин. И это далеко не полный список продуктов, на которые увеличили налог.
При этом на такие продукты, как рис, подсолнечное масло, нерафинированное подсолнечное масло, тростниковый и свекловичный сахар, макароны, мясо и пищевые мясные субпродукты, молоко и молочную продукцию, рыбу (включая филе и такие виды рыбы: живая, свежая, охлажденная, мороженая), репчатый лук, подсолнечное масло, томаты, рапсовое масло, готовые продукты из мяса (кроме деликатесных), хлеб НДС остался прежним — 10%.
Налог с 10 до 20% оптовики
До 1 февраля торговля должна была привести в порядок цены на продукты с учетом нового НДС.
С 1 января
В 2021 году в списке детских товаров, на ввоз и продажу которых распространяется НДС в 10%, не оказалось настольных и комнатных детских игр, детских санок, пластилина для лепки, пеналов, обложек для учебников, альбомов для рисования. Урезан также перечень детской одежды, сейчас в нем нет, к примеру, таких позиций, как головные уборы, перчатки, рукавицы, колготки, чулки, гольфы.
Посмотреть полный список продовольственных и детских товаров, на которые распространяется ставка НДС в 10%, можно
С НДС в 10% остались, к примеру, готовые пищевые продукты для детей раннего
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Чиновники предлагают белорусам сообщать про заметное подорожание лекарств и медизделий. Куда обращаться
Министерство антимонопольного регулирования и торговля предлагает белорусам сообщать, если заметят существенное подорожание лекарств или медизделий. Для этого...
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