Чиновники предлагают белорусам сообщать про заметное подорожание лекарств и медизделий. Куда обращаться

Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговля предлагает белорусам сообщать, если заметят существенное подорожание лекарств или медизделий. Для этого ведомство еще в середине января запустило специальную онлайн-анкету, а сейчас в МАРТ напомнили про такую возможность. Уточним, что аптеки к 1 февраля заметно подняли цены на лекарства и медизделия из-за повышения властями ставок НДС. Также МАРТ предлагает сообщать и о заметном подорожании других товаров. Напомним, с этого года подняли НДС среди прочего на многие продукты и детские товары.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Если вы обратили внимание на необоснованный, по вашему мнению, рост цены на лекарственные средства или изделия медицинского назначения, сообщите в МАРТ для принятия мер реагирования (сравнению подлежат одинаковые товары: одного и того же производителя, объема, веса и иных качественных характеристик)», — уточняют в ведомстве.

Найти онлайн-анкету от МАРТ по значительному росту цен на лекарства и медизделия можно по ссылке . При этом их обязательных данных, которые надо указать при ее заполнении, — ФИО, свой номер телефона, указать населенный пункт, в котором заметили заметно подорожавшее лекарство, а также адрес и название аптеки. Еще надо указать название лекарства или медизделия, прописать их характеристики, указать старую цену и дату, когда ее зафиксировали, а также уточнить, есть ли у вас подтверждающие документы старой цены (это может быть в том числе кассовый чек, фото ценника).

После этого нужно перейти к следующему блоку обязательной для заполнения информации: указать новую цену на лекарство или медизделие, дату, когда увидели этот ценник и отметить, есть ли подтверждающие документы новой стоимости.

После этого можно перейти в блок, в котором по желанию можно оставить дополнительную информацию.

МАРТ также напоминает, что белорусы могут также про существенный рост цен и на другие товары. Для этого еще в декабре прошлого года также запустили специальную онлайн-анкету .

Что произошло с НДС на лекарства и медизделия

С 1 января изменили ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. С января те партии товара, которые ввозят в страну, должны облагаться НДС в 10%, а на ввезенные до этого года лекарства и медизделия нужно было пересмотреть цены до 1 февраля. Об этом чиновники сообщили в последний день 2020 года, когда белорусы нарезали салаты к новогоднему столу.

Выросла с 1 января и ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие — до 20% (ранее они освобождались от НДС). Ставку подняли в том числе на сырье и материалы для изготовления лекарств, медизделий; комплектующие изделия для производства лекарств, медизделий; полуфабрикаты к лекарствам, медизделиям (в том числе протезно-ортопедическим изделиям).

Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые комплектующие и сырье.

В аптечных сетях уточняют, что на некоторые детские товары аптечного ассортимента ставка НДС также повышается с 10% до 20%.

За январь аптеки повысили цены на лекарства и медизделия, многие — на 10%. К февралю также подняли стоимость услуг некоторые медцентры.

МАРТ и Минздрав 1 февраля обнародовали рекомендации аптекам, как применять увеличенный НДС на лекарства и медизделия. Если коротко, то ведомства «рекомендуют» снизить оптовые и торговые надбавки и устраивать скидки. В противном случае обещают установить потолок по предельным розничным ценам.

От продуктов до детских товаров. На что еще подняли с 2021 года НДС

С 1 января сократили список продовольственных товаров, на которые действует ставка НДС в 10% при ввозе и (или) реализации в Беларуси. А на те позиции, которые исключили, будет действовать налог в 20%. При этом перечень продуктов, на которые подняли НДС, весьма солидный. Среди прочего повысили НДС на некоторые кондитерские изделия, в том числе на печенье, вафли.

Также подняли НДС с 10 до 20% на консервацию — овощную, фруктовую, томатную, рыбную. Среди прочего это консервированные маслины, оливки, грибы, многие овощи (в том числе кукуруза, горошек), ягоды (к примеру, вишня, черешня), квашеная капуста, джемы, желе, мармелады, фруктовые пюре, арахис, арахисовое масло, обжаренные орехи, фруктовые и овощные соки. Также подняли НДС на натуральный мед, морские водоросли, маргарин. И это далеко не полный список продуктов, на которые увеличили налог.

При этом на такие продукты, как рис, подсолнечное масло, нерафинированное подсолнечное масло, тростниковый и свекловичный сахар, макароны, мясо и пищевые мясные субпродукты, молоко и молочную продукцию, рыбу (включая филе и такие виды рыбы: живая, свежая, охлажденная, мороженая), репчатый лук, подсолнечное масло, томаты, рапсовое масло, готовые продукты из мяса (кроме деликатесных), хлеб НДС остался прежним — 10%.

Налог с 10 до 20% оптовики подняли и на многие крупы (гречка, пшено, перловка, чечевица), и на муку (цельносмолотую овсяную, гречневую, кукурузную, ржаную).

До 1 февраля торговля должна была привести в порядок цены на продукты с учетом нового НДС.

С 1 января подняли ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и реализацию детских товаров. Из этих товаров ставка в 10%, как планировалось, будет на те, которые входят в состав потребительской корзины для семьи из четырех человек, на многие остальные — 20%.

В 2021 году в списке детских товаров, на ввоз и продажу которых распространяется НДС в 10%, не оказалось настольных и комнатных детских игр, детских санок, пластилина для лепки, пеналов, обложек для учебников, альбомов для рисования. Урезан также перечень детской одежды, сейчас в нем нет, к примеру, таких позиций, как головные уборы, перчатки, рукавицы, колготки, чулки, гольфы.

Посмотреть полный список продовольственных и детских товаров, на которые распространяется ставка НДС в 10%, можно на 118−120-й страницах обновленного Налогового кодекса.

С НДС в 10% остались, к примеру, готовые пищевые продукты для детей раннего

возраста, расфасованные для розничной продажи.