«Что именно мне есть, чтобы быть здоровым?» Гастроэнтеролог отвечает на популярные вопросы

Источник материала: Tut.by

HEALTH.TUT.BY продолжает узнавать у медиков, что чаще всего у них спрашивают пациенты. Врач-гастроэнтеролог Анастасия Целуевская называет шесть популярных вопросов, которые слышит на приеме от пациентов, и понятно на них отвечает.



Анастасия ЦелуевскаяВрач- гастроэнтеролог медицинского центра «Кравира» Врач-медицинского центра «Кравира»

У меня болит печень. Это цирроз?

На самом деле, в печени нет нервных окончаний, поэтому сигнала о том, что с ней что-то случилось, к головному мозгу поступать не может.

Часто боли в правом подреберье могут быть связаны с заболеваниями двенадцатиперстной кишки, желчевыводящих путей, нарушением моторной функции кишечника. Различать эти состояния и поставить диагноз позволяет анамнез, осмотр и данные лабораторно-инструментальных исследований.

Цирроз печени — хроническое заболевание печени, характеризующееся наличием синдрома портальной гипертензии, снижением функций печени и развитием различных осложнений. Диагноз не выставляется на основании единственной жалобы на боль в правом боку.

Обязательно ли принимать полезные бактерии, когда лечишься антибиотиками?

Реакцией со стороны микробиоты на прием антибиотиков действительно может быть повышенная восприимчивость к другим инфекциям, повышение синтеза воспалительных сигналов (а это может привести к воспалительным заболеваниям кишечника). Даже после того как вы перестаете принимать антибиотики, восстановление разнообразия микробного сообщества в кишечнике начинается не сразу, этот процесс требует длительного времени.

Пробиотики действительно могут его ускорить. Важно принимать полезные бактерии не раньше, чем через 2,5−3 часа после антибактериального препарата. Но не надо забывать, что в первую очередь залогом здоровой разнообразной микробиоты является разнообразие пищевых волокон в рационе.

Что именно мне есть, чтобы быть здоровым?

К вопросам питания необходимо подходить индивидуально и подробно, учитывая патологию, возраст, пищевые привычки, образ жизни. Однако совершенно определенно можно обозначить рекомендации, которые будут полезны для всех:

следует соблюдать достаточный водный режим — примерно 30 мл воды на кг массы тела. Не нужно себя заставлять, если не получается столько выпить, но к этой цифре следует стремиться;

в рационе должно быть достаточное количество пищевых волокон — 20−40 г в сутки — и достаточное количество качественного белка, следует увеличивать удельную долю овощей и сложных углеводов в рационе, вводить в него «полезные» жиры;

необходимо максимально ограничивать потребление рафинированных простых углеводов (сахар в чистом виде, сахарозаменители, выпечка и белый хлеб, конфеты, торты и т.д.);

следует отказаться от употребления в пищу трансжиров и продуктов, обладающих канцерогенными свойствами.



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Какая у меня кислотность желудка?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выполнить рН-метрию. Но надо сказать, что всем такое исследование не назначается. Нужно понимать, для каких целей оно проводится.

Косвенно по морфологическим данным, полученным при биопсии, можно думать об изменении среды в щелочную сторону при выраженной атрофии — аутоиммунный гастрит (заболевание, при котором поражаются клетки, продуцирующие соляную кислоту). Гастропанель тоже не позволяет назвать точные цифры: она дает возможность всего лишь сделать предположение.

Надо ли лечить всю семью, если у меня обнаружен хеликобактер?

Helicobacter pylori — это бактерия, которая инфицирует различные области желудка и двенадцатиперстной кишки, она имеет доказанную связь с возникновением язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, рака желудка, ассоциированных с ней диспепсий (симптомов нарушения пищеварения).

Международное агентство по изучению рака отнесло НР к канцерогенам первой группы. Но НР не единственный фактор рака желудка, хоть бактерия и может привести к запуску его развития. Следует отметить, что заболеваемость раком желудка в Беларуси достаточно высока, именно поэтому широкое назначение лечения этой инфекции является оправданным.

В некоторых случаях терапию НР обязательно проводят. Например, при язве двенадцатиперстной кишки или желудка (в настоящее время или в прошлом), лимфоме желудка, атрофическом (аутоиммунном) гастрите, при раке желудка в анамнезе непосредственно у пациента или наличии этого вида рака у близких родственников (мать, отец, братья, сестры) и пр.

Что касается родственников, то целесообразнее будет стратегия «test and treat» («обследуй и лечи»). Распространенность инфекции не 100%, бывают семьи, в которых один из супругов является носителем с клиническими проявлениями, а другой к Helicobacter pylori устойчив. Поэтому прежде чем заочно назначать родным антибактериальные препараты, необходимо обследоваться и обсудить терапию с врачом.

Метаплазия в биопсии — это рак желудка?

Helicobacter pylori — зловредная бактерия, которая действительно изменяет нормальную слизистую оболочку желудка, она запускает так называемый каскад Соrrea: сначала развивается атрофия, затем метаплазия, затем дисплазия, только потом — рак. Все эти процессы проходят за достаточно долгий промежуток времени и имеют разную степень выраженности.

На сегодня разработаны системы морфологической оценки состояния слизистой оболочки желудка, которые позволяют оценить риски. Более того, установлено, что метаплазия в антральном отделе желудка может подвергаться обратному развитию после избавления от хеликобактера. Именно поэтому метаплазия не равно рак.