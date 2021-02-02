ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ОБСЕ отреагировали на запись о лагере "для острокопытных" протестующих

02.02.2021 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Оппозиция рассказала о реакции ОБСЕ на запись о лагере "для острокопытных" протестующих

В Парламентской ассамблее ОБСЕ отреагировали на запись о лагере "для острокопытных" протестующих, которую ранее отправил им офис экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. 
"Лидеры ПА осудили намерения создавать лагеря и приказ стрелять в протестующих, призывают освободить Игоря Лосика (белорусский блогер, держал голодовку в СИЗО более 40 дней - ИФ) и других политзаключённых, привлечь к ответственности виновных и начать международное расследование по рекомендациям Московского механизма ОБСЕ", - говорится в сообщении в телеграм-канале Тихановской. 

Кроме того, оппозиция утверждает, что российское бюро "ГлавЭксперт" по запросу портала tut.by выполнило независимую экспертизу записи и сообщило, что голос на ней принадлежит заместителю министра МВД Николаю Карпенкову. 

Оппозиционная инициатива, объединяющая бывших сотрудников силовых структур Беларуси, 15 января разместила в интернете запись. Утверждается, что она сделана во время выступления замминистра внутренних дел Николая Карпенкова перед личным составом ГУБОПиК в октябре 2020 года. Человек на записи (представители инициативы заявляют, что это якобы Карпенков - ИФ) комментирует причины смерти погибшего на протестах в августе Александр Тарайковский, действия силовиков на протестах. Речь идёт также о создании некоего лагеря для наиболее активных протестующих. 


На фото: Н.Карпенков - участник разгона протестующих

В МВД Беларуси назвали запись фейком. 

"Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. 

В конце января свой комментарий журналистам по этому поводу дал министр иностранных дел Владимир Макей. 
"Абсолютно не верю тем измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти. Поэтому, прежде чем приводить какие-то вымышленные факты и информацию, надо детально разобраться в них, — заявил он.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оппозиция рассказала о реакции ОБСЕ на запись о лагере "для острокопытных" протестующих
 
Новости дня
Новости разные
 
Чиновники предлагают белорусам сообщать про заметное подорожание лекарств и медизделий. Куда обращаться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by