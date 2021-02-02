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“Кого любишь, люблю Беларусь” - 2 февраля День рождения Кастуся Калиновского
Источник материала: Партизан
Павел Латушко обратился к белорусам в этот день. По его мнению, никто не смог так объединить белорусский народ, как Калиновский. Даже через полтора столетия, мы повторяем его знаменитое “Кого любишь, люблю Беларусь”.
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Павел Латушко обратился к белорусам в этот день. По его мнению, никто не смог так объединить белорусский народ, как Калиновский. Даже через полтора столетия, мы...
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