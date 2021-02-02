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Топ-менеджер объяснил, почему интеграция Беларуси и России не будет успешной
02.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По мнению бизнесмена, России не нужно создавать отдельную цивилизацию.
Фото hrodna.life
В «Итогах недели» на
— Все движения России по поводу интеграции — это то, о чем писал Хантингтон: попытка каждого стержневого государства создать свою цивилизацию, — сказал Валерий Семилетов. — Я считаю, России не нужно создавать отдельную цивилизацию.
Самое золотое время для этой страны — период, когда она была одной из пяти великих империй наряду с Британией, Австро-Венгрией, Пруссией и Францией. Это вторая половина XIX — начало XX века. Тогда развивались экономика, общество. Когда Россия была органичной частью общего европейского пространства, вопросов было намного меньше.
На мой взгляд, интеграционный проект не будет успешен, если он не впишется в общеевропейский контекст. А он не может вписаться, пока Россия себя противопоставляет, оставаясь авторитарной страной.
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По мнению бизнесмена, России не нужно создавать отдельную цивилизацию.
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