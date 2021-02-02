Топ-менеджер объяснил, почему интеграция Беларуси и России не будет успешной

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По мнению бизнесмена, России не нужно создавать отдельную цивилизацию.





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В «Итогах недели» на Примусе в беседе с руководителем Центра Мизеса Ярославом Романчуком предприниматель, управляющий компании «Appservice» Валерий Семилетов на вопрос об интеграции России и Беларуси дал отсылку к концепции этнокультурного разделения цивилизаций американского социолога Сэмюэля Хантингтона.

— Все движения России по поводу интеграции — это то, о чем писал Хантингтон: попытка каждого стержневого государства создать свою цивилизацию, — сказал Валерий Семилетов. — Я считаю, России не нужно создавать отдельную цивилизацию.

Самое золотое время для этой страны — период, когда она была одной из пяти великих империй наряду с Британией, Австро-Венгрией, Пруссией и Францией. Это вторая половина XIX — начало XX века. Тогда развивались экономика, общество. Когда Россия была органичной частью общего европейского пространства, вопросов было намного меньше.

На мой взгляд, интеграционный проект не будет успешен, если он не впишется в общеевропейский контекст. А он не может вписаться, пока Россия себя противопоставляет, оставаясь авторитарной страной.