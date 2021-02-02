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В пяти минских детсадах течет непригодная для употребления вода

02.02.2021 20:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из-за аварии на трубопроводе по улице Академической в Минске временно непригодна для питья вода в детских садах №№ 82, 164, 186, 257 и 543, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

«Ситуация под контролем. Рацион питания детей скорректирован, осуществляется доставка чистой питьевой воды в дошкольные учреждения. По результатам исследования качества воды санэпидслужбой района будет принято решение о дальнейшем режиме работы детсадов», — говорится в сообщении.

При необходимости для детей организуют дежурные группы.

Это не первое ЧП с питьевой водой в Минске за последние несколько месяцев. Так, в июне 2020 года некачественная вода поступала в хозяйственно-питьевой водопровод в Московском и Фрунзенском районах. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 428 Уголовного кодекса (служебная халатность).

Кроме того, в начале октября строители повредили водопровод с питьевой водой, что привело к ухудшению ее качества в Советском и Первомайском районах столицы.

В Новой Боровой с 15 по 18 ноября отсутствовало водоснабжение.

В конце декабря в Советском и Центральном районах Минска возникли проблемы с качеством воды из-за сбоя в работе насосного оборудования.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за аварии на трубопроводе по улице Академической в Минске временно непригодна для питья вода в детских садах №№ 82, 164, 186, 257 и 543, сообщила пресс-служба...
 
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