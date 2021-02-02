Где и почём будут жить участники Всебелорусского народного собрания





Кто-то из делегатов в “эконом”, а кто-то в “апартаменты”? / Еврорадио





Собрание будет проходить с 11 по 12 февраля. На эти даты в нескольких гостиницах Минска не просто нет мест — они в принципе вычеркнуты из календаря.





Например, в гостинице “Минск”. Вероятно, делегаты ВНС, которые будут жить здесь, заедут накануне собрания и уедут сразу после его окончания:









Забронировать номера на 10 и 11 февраля невозможно / Еврорадио





В гостиницах “Беларусь” и “Планета” вычеркнуто ещё и 12-е число. Очевидно, здесь будут жить те, кто не собирается уезжать сразу после собрания и задержится в столице ещё на сутки.





рассказывают Еврорадио в гостинице “Беларусь”. — У нас будут проживать делегаты Всебелорусского народного собрания. Займут всю гостиницу, —Еврорадио в гостинице “Беларусь”.





В “Юбилейной” в бронировании любых номеров на время собрания нам тоже отказали.





— Звоните лучше в гостиницы выше классом. Вы звоните в гостиницу, которая как раз будет заполнена делегатами.





Снять двухместный номер в гостинице “Беларусь” на сутки стоит Br95; в гостинице Юбилейная twin обойдётся в Br110, а в “Минске” — Br239.





Неизвестно, будут ли эти и другие гостиницы заселены делегатами целиком — от скромных номеров до люксов. Зато приблизительно можно судить о том, сколько делегатов Всебелорусского народного собрания нужно обеспечить жильём в столице.





Изначально сообщалось, что в ВНС примет участие около 2700 делегатов и гостей. От Минска участвуют до 370 человек, от каждой из областей — до 310. Иначе говоря, около 1800 делегатов приедут на собрание из белорусских регионов. Во сколько обойдутся бюджету “комфортные условия” для их “работы и отдыха”, посчитайте сами.



