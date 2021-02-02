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Лукашенко поручил провести Всебелорусское народное собрание на самом высоком уровне

02.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Всебелорусское народное собрание – важнейшее политическое событие для страны, провести его нужно на самом высоком уровне, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по подготовке масштабного для страны мероприятия.

«Здесь соберутся люди разных возрастов, профессий и социальных статусов. За ними – тысячи, миллионы белорусских людей, трудовых коллективов. Этих людей избрал народ. Мы должны услышать голос каждого, весь спектр мнений, который есть сегодня в республике, по самым разным вопросам нашей жизни. Это непосредственно помогает почувствовать пульс жизни на местах, глубже погрузиться в суть проблем и таким образом обеспечить максимальную взвешенность и обоснованность будущих решений», – сказал глава государства.

До Всебелорусского форума осталось меньше двух недель, он пройдет 11 и 12 февраля. В Минск прибудут делегаты со всей страны – это 2700 человек. По словам президента, все они едут, чтобы получить ответы на волнующие вопросы людей: от будущего страны до ценообразования, тарифов на ЖКХ, рабочих мест и заработной платы. Ранее в регионах каждый мог озвучить свои предложения для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании. Александр Лукашенко поблагодарил губернаторов за эту масштабную работу, а организаторам форума поручил обеспечить комфорт и безопасность делегатов.

По итогам работы Всебелорусского народного собрания планируют принять резолюцию. В ней пропишут концептуальные положения. Более детальную проработку вопросов отразят в программе социально-экономического развития.



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Теги: Минск
 
 
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До Всебелорусского форума осталось меньше двух недель, он пройдет 11 и 12 февраля.
 
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