Суд вынес решение по делу Навального (обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня Московский городской суд будет рассматривать ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Алексею Навальному и замене его на реальный срок заключения по делу «Ив Роше». Заседание начнется в 11:00 по московскому времени. Напомним, ранее прокуратура поддержала ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный. Сейчас адвокаты политика требуют отклонить ходатайство. Ожидается, что Навальный должен лично присутствовать в зале суда. О том, что происходит перед началом суда и на самом заседании, мы будем рассказывать здесь.

С самого утра начали появляться сообщения, что на подъезде к Мосгорсуду большие пробки, стоят наряды ДПС, возле них — полицейские в шлемах. Кроме того, полицейскими заблокированы прилегающие к суду кварталы.

Также известно о первых задержаниях. Издание «Проект» сообщает о более чем 20 задержанных на подходах к Мосгорсуду.

Кроме того, к суду уже приехала жена Алексея Навального, Юлия.

Вот что сейчас происходит возле суда. Сообщается, что Алексея Навального уже доставили туда.

Также известно, что адвокатов Навального пустили в зал заседаний. Юлию Навальную — пока нет. Об этом сообщает «Медуза». Задержания продолжаются.





Кроме того, известно, что в Мосгорсуд прибыли 15 сотрудников посольств. Вот как выглядят их автомобили, стоящие возле дороги.

Суд

В суде адвокаты просят приобщить документы, в том числе справку из клиники «Шарите», что Навальный был на лечении, в реанимации 24 дня, затем амбулаторно наблюдался. Адвокат Ольга Михайлова заявила ходатайство о приобщении решения ЕСПЧ по делу «Навальный против России», так как оно напрямую связано с рассматриваемым сегодня делом. Суд постановил удовлетворить ходатайства защиты и приобщил документы.

В свою очередь представитель ФСИН предложил отменить условный срок Навальному и примерить наказание в виде 3 с половиной лет колонии общего режима.

В то же время Общественная наблюдательная комиссия отмечает, что всего в районе Мосгорсуда задержано около 200 человек.

Судья объявила перерыв в заседании на два часа.

— Можете кого-то в McDonald's отправить? — просит Навальный.

Известно, что просьбу Навального выполнить не удалось: курьера в суд не впустили.

Заседание возобновилось. Навальный выступает в суде:

— Я хотел бы начать с обсуждения правового вопроса, который мне кажется главным и немножко упущенным из этого обсуждения. Вот сидят двое, и один из них говорит: «А давайте посадим Навального за то, что он являлся по понедельникам, а не четвергам». А второй говорит: «А давайте посадим Навального за то, что он, выйдя из комы, сразу не явился».

Но я хотел бы, чтобы все еще раз обратили внимание на то, что суть дела заключается в том, чтобы меня посадить по делу, по которому я уже был признан невиновным. По делу, которое уже было признано сфабрикованным.

Если мы откроем уголовное право, — ваша честь, я надеюсь, вы делали это пару раз — мы увидим, что ЕСПЧ является частью [российской судебной системы] и его решения обязательны [к исполнению].

Российская Федерация половинчато признала это решение, мне даже выплатили компенсацию по этому делу. Несмотря на это, мой брат отсидел 3 с половиной года в тюрьме. Я по этому делу просидел год под домашним арестом. Когда мой срок заканчивался, меня арестовали и привезли к вам в Симоновский суд.

Давайте немного математики. 2014 год — приговор, а сейчас 2021 год, и меня до сих пор продолжают преследовать по этому делу. Почему по этому делу? Уж чего-чего, а недостатка уголовных дел в отношении меня не было. Кому-то хотелось, чтобы с момента пересечения границы я оказался арестантом.

Причина этому — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил.

Прокурор просит для Навального избрать меру наказания в виде заключения под стражу в колонии общего режима на 3,5 года.

Суд удаляется для вынесения постановления. Решение по Навальному вынесут в 20:00.

За час до намеченного времени в Москве перекрыли Красную площадь. На Лубянке и Пушкинской площади присутствуют сотрудники ОМОНа и полицейские автобусы, сообщает телеграм-канал «Медиазона» .

Решение суда

В 20:16 судья начала зачитывать решение. Самое важное: суд принял ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный. Алексей Навальный приговорен к 3,5 года тюремного заключения. С учетом того времени, которое Навальный уже пробыл под домашним арестом, в колонии общего режима, по решению суда, ему предстоит провести 2,5 года.

Справка

Приговор Навальному по делу «Ив Роше» был вынесен еще 30 декабря 2014 года. Тогда оппозиционеру назначили 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 5 лет. А вот его брат Олег Навальный был приговорен к такому же сроку, но реального наказания.

Навальные свою вину не признавали и называли дело политически мотивированным. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, а правительство России выплатило Навальному компенсацию, только сам приговор не отменило.

28 декабря — за два дня до того, как испытательный срок Навального закончился, — управление ФСИН по Москве сообщило о возможном обращении в суд с просьбой заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, если он не явится в филиал ведомства утром 29 декабря. Навальный тогда проходил лечение в Берлине после отравления ядом «Новичок». Требование ФСИН он не выполнил.