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Алексею Навальному заменили условный срок на реальный

02.02.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Алексею Навальному заменили условный срок на реальный

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  • 2.02.2021, 20:23
Алексею Навальному заменили условный срок на реальный
Алексей Навальный в суде
Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Суд отправил российского оппозиционера в колонию общего режима на 3,5 года.

Симоновский суд Москвы 2 февраля принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на 3,5 года колонии общего режима.

Политик проведет в заключении чуть более 2,5 лет, поскольку в 2014 году несколько месяцев провел под домашним арестом. Это его первый реальный срок.

Решение суда может быть обжаловано.

Навальный сейчас находится в СИЗО. Он был туда помещен после того, как вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления.

Алексей Навальный выступил в суде с политической речью, обвинив президента России Владимира Путина как в своем отравлении, так и в уголовном преследовании.

Задержание Навального и его помещение в СИЗО вызвало возмущение его сторонников. 23 января и 31 января во многих городах России прошли акции за его освобождение, в них участвовали десятки, а по некоторым оценкам - сотни тысяч людей.

Сторонники Навального также пытались пройти к зданию Мосгорсуда, где проходил суд. Квартал, однако, был перекрыт полицией. По данным ОВД-Инфо, к вечеру были задержаны более 300 человек.

Страны Запада ранее осудили уголовное преследование Навального. От властей России также требуют расследовать его отравление. На суд пришли представители дипломатических миссий более 10 государств, главным образом европейских.

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Суд отправил российского оппозиционера в колонию общего режима на 3,5 года.
 
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