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Кипр не намерен возвращаться к программе «золотых паспортов»

02.02.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Кипр не намерен возвращаться к программе «золотых паспортов»

  • 2.02.2021, 20:09
Кипр не намерен возвращаться к программе «золотых паспортов»

Правительство намерено использовать иные способы привлечения капитала в страну.

Кипр больше не вернется к программе предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику страны. Правительство намерено использовать иные способы привлечения капитала в страну.

Об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадис, передает Cyprus Mail.

Отвечая на вопрос журналистов, не намерен ли Кипр когда-нибудь вернуться к практике "золотых паспортов", президент заявил: "Нет. Будут другие стимулы для инвестиций, но не натурализация".

Это заявление Анастасиадис сделал для прессы сразу после допроса следственной комиссии, которая расследует скандал вокруг злоупотреблений инвестиционной паспортной программой.

Напомним, 1 ноября 2020 года Кипр прекратил выдачу так называемых "золотых паспортов". Причиной этому стало большое число злоупотреблений.

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Правительство намерено использовать иные способы привлечения капитала в страну.
 
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