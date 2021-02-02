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Еще один работник БМЗ присоединился к стачке
Источник материала: Хартия'97
Еще один работник БМЗ присоединился к стачке
Ряды «стальных людей» пополнил Евгений Овчинников.
Ряды «стальных людей» пополнил Евгений Овчинников, оператор поста управления 5-го разряда Белорусского металлургического завода, передает
Вчера стало известно, что три участника стачки БМЗ получили тюремные сроки. Игоря Поварова осудили на 3 года колонии, Александра Боброва и Евгения Говара – на два с половиной.
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Ряды «стальных людей» пополнил Евгений Овчинников.
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