Источник материала: Хартия'97

Еще один работник БМЗ присоединился к стачке 2.02.2021, 19:54

Ряды «стальных людей» пополнил Евгений Овчинников.

Ряды «стальных людей» пополнил Евгений Овчинников, оператор поста управления 5-го разряда Белорусского металлургического завода, передает «Рабкор» .

Вчера стало известно, что три участника стачки БМЗ получили тюремные сроки. Игоря Поварова осудили на 3 года колонии, Александра Боброва и Евгения Говара – на два с половиной.





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