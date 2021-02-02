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Задержан житель Слуцкого района, на счету которого два угона и около 10 краж

02.02.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

География работы широкая. Правоохранители задержали жителя Слуцкого района, на счету которого два угона и около 10 краж. Отметился мужчина на территории Копыльского, Стародорожского и Глусского районов. В Копыльском  фигурант побывал в двух домах и укатил на старом "фольксвагене". Далее его следы были замечены в Стародорожском районе. Только в одном населенном пункте злоумышленник проник в шесть домов. А рядом с этой деревней и был обнаружен "фольксваген". Вскоре выяснилось, что еще в одном поселке кто-то посетил без приглашения два дома.

В ходе осмотра мест происшествия стражи порядка обнаружили несколько схронов, где было спрятано имущество

Оперативникам удалось установить личность злоумышленника, к этому моменту он уже успел отметиться в Глусском районе - вновь уехал на чужом авто, машину после нашли в Старых дорогах. Задержали жулика и вовсе на Могилевщине. В отношении задержанного возбуждено 4 уголовных дела по статье "Кража". 

 
 
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География работы широкая. Правоохранители задержали жителя Слуцкого района, на счету которого два угона и около 10 краж. Отметился мужчина на территории...
 
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