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В ходе осмотра мест происшествия стражи порядка обнаружили несколько схронов, где было спрятано имущество

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан житель Слуцкого района, на счету которого два угона и около 10 краж География работы широкая. Правоохранители задержали жителя Слуцкого района, на счету которого два угона и около 10 краж. Отметился мужчина на территории...

География работы широкая. Правоохранители задержали жителя Слуцкого района, на счету которого два угона и около 10 краж. Отметился мужчина на территории Копыльского, Стародорожского и Глусского районов. В Копыльском фигурант побывал в двух домах и укатил на старом "фольксвагене". Далее его следы были замечены в Стародорожском районе. Только в одном населенном пункте злоумышленник проник в шесть домов. А рядом с этой деревней и был обнаружен "фольксваген". Вскоре выяснилось, что еще в одном поселке кто-то посетил без приглашения два дома.Оперативникам удалось установить личность злоумышленника, к этому моменту он уже успел отметиться в Глусском районе - вновь уехал на чужом авто, машину после нашли в Старых дорогах. Задержали жулика и вовсе на Могилевщине. В отношении задержанного возбуждено 4 уголовных дела по статье "Кража".