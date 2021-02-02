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Навального приговорили к трем с половиной годам тюрьмы
02.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Московский городской суд решил заменить срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» с условного на реальный.
Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС / Scanpix / LETA
Ранее политик
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Суд решил заменить срок Алексея Навального с условного на реальный.
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