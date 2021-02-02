Навального приговорили к трем с половиной годам тюрьмы

Источник материала: Салiдарнасць

Московский городской суд решил заменить срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» с условного на реальный.





Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС / Scanpix / LETA

Ранее политик выступил в суде с речью о своем сфабрикованном деле, Путине, который «войдет в историю как отравитель, ряженых в мундирах и мантиях и честных людях.

Суд над Навальным в цифрах, репликах и мемах