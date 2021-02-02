Перед визитом Лукашенко с сайта БГУ исчезла информация о Бабарико как об известном выпускнике

Источник материала: Салiдарнасць

Читатели заметили, что с сайта БГУ из раздела известных выпускников мехмата убрали фото и короткую информацию про Виктора Бабарико, пишет TUT.BY .

В пресс-службе вуза пояснили, почему так случилось и попросили не политизировать данную ситуацию.





Фото Сергей Гапон

Если зайти на сайт БГУ, оттуда через раздел «Факультеты» проследовать на страницу мехмата, внизу страницы мы увидим слайды с известными выпускниками.

Здесь фото и короткая информация о шести выпускниках — экс-министре образования Михаиле Журавкове, Сергее Абламейко, который много лет возглавлял БГУ, а также первом проректоре БГУ Дмитрии Медведеве.





Скриншот с сайта БГУ

Среди тех, кем гордится факультет, также ректор БГПУ им. Максима Танка Александр Жук, владелец компаний «Савушкин продукт» и «Санта Бремор» Александр Мошенский и основатель компании «ARTOX» Максим Михалев.





Скриншот с сайта БГУ

По словам читателей, раньше в галерее находилась и информация про экс-банкира и кандидата в кандидаты в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Эту страницу легко найти в кэше.





Скриншот сайта Wayback Machine

В кэше мы заметили и такую страницу. Она, видимо, появлялась, если кликнуть на изображение банкира, который собирался выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.





Скриншот сайта Wayback Machine

Судя по информации сервиса Wayback Machine, страницу отредактировали 28 января 2021 года. В 14.13, например, данные про Виктора Бабарико здесь еще были, а в 22.35 — уже нет. 29 января, напомним, БГУ посещал Александр Лукашенко.

Стоит отметить, что на сайте мехмата в разделе «О факультете» информация о Викторе Бабарико как об одном из самых известных выпускников факультета есть.

Что говорит вуз?

Белорусскому государственному университету в этом году исполняется сто лет. За это время, рассказывают в пресс-службе вуза, БГУ подготовил свыше 185 тысяч специалистов. Многие из них имеют мировую известность. Однако, поясняют в вузе, не все их имена отражены на страницах сайта, поскольку для этого потребуется целый самостоятельный интернет-портал.

— В апреле прошлого года БГУ запустил новую версию сайта. Одним из его преимуществ является обновление визуального и текстового контента, — рассказывают в пресс-службе. — Всем факультетам и подразделениям рекомендовано регулярно актуализировать содержание своих интернет-страниц.

Есть рекомендации и технического плана. Чтобы не перегружать страницы, а также обеспечить их посещаемость, фотографии и информационные блоки по усмотрению самих подразделений постоянно меняются. Поэтому не стоит политизировать ситуацию, осознанно искать отсутствующие смыслы в обновлении содержания сайтов подразделений БГУ.