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Перед визитом Лукашенко с сайта БГУ исчезла информация о Бабарико как об известном выпускнике

02.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Читатели заметили, что с сайта БГУ из раздела известных выпускников мехмата убрали фото и короткую информацию про Виктора Бабарико, пишет TUT.BY.

В пресс-службе вуза пояснили, почему так случилось и попросили не политизировать данную ситуацию.

Перед визитом Лукашенко с сайта БГУ исчезла информация о Бабарико как об известном выпускнике

Фото Сергей Гапон

Если зайти на сайт БГУ, оттуда через раздел «Факультеты» проследовать на страницу мехмата, внизу страницы мы увидим слайды с известными выпускниками.

Здесь фото и короткая информация о шести выпускниках — экс-министре образования Михаиле Журавкове, Сергее Абламейко, который много лет возглавлял БГУ, а также первом проректоре БГУ Дмитрии Медведеве.

Перед визитом Лукашенко с сайта БГУ исчезла информация о Бабарико как об известном выпускнике

Скриншот с сайта БГУ

Среди тех, кем гордится факультет, также ректор БГПУ им. Максима Танка Александр Жук, владелец компаний «Савушкин продукт» и «Санта Бремор» Александр Мошенский и основатель компании «ARTOX» Максим Михалев.

Перед визитом Лукашенко с сайта БГУ исчезла информация о Бабарико как об известном выпускнике

Скриншот с сайта БГУ

По словам читателей, раньше в галерее находилась и информация про экс-банкира и кандидата в кандидаты в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Эту страницу легко найти в кэше.

Перед визитом Лукашенко с сайта БГУ исчезла информация о Бабарико как об известном выпускнике

Скриншот сайта Wayback Machine

В кэше мы заметили и такую страницу. Она, видимо, появлялась, если кликнуть на изображение банкира, который собирался выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

Перед визитом Лукашенко с сайта БГУ исчезла информация о Бабарико как об известном выпускнике

Скриншот сайта Wayback Machine

Судя по информации сервиса Wayback Machine, страницу отредактировали 28 января 2021 года. В 14.13, например, данные про Виктора Бабарико здесь еще были, а в 22.35 — уже нет. 29 января, напомним, БГУ посещал Александр Лукашенко.

Стоит отметить, что на сайте мехмата в разделе «О факультете» информация о Викторе Бабарико как об одном из самых известных выпускников факультета есть.

Что говорит вуз?

Белорусскому государственному университету в этом году исполняется сто лет. За это время, рассказывают в пресс-службе вуза, БГУ подготовил свыше 185 тысяч специалистов. Многие из них имеют мировую известность. Однако, поясняют в вузе, не все их имена отражены на страницах сайта, поскольку для этого потребуется целый самостоятельный интернет-портал.

— В апреле прошлого года БГУ запустил новую версию сайта. Одним из его преимуществ является обновление визуального и текстового контента, — рассказывают в пресс-службе. — Всем факультетам и подразделениям рекомендовано регулярно актуализировать содержание своих интернет-страниц.

Есть рекомендации и технического плана. Чтобы не перегружать страницы, а также обеспечить их посещаемость, фотографии и информационные блоки по усмотрению самих подразделений постоянно меняются. Поэтому не стоит политизировать ситуацию, осознанно искать отсутствующие смыслы в обновлении содержания сайтов подразделений БГУ.

 
 
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В пресс-службе вуза попросили не политизировать данную ситуацию.
 
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