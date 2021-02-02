Алексею Навальному дали 3,5 года колонии. На суде были сотрудники посольств иностранных государств

Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из здания Мосгорсуда, где проводится выездное заседание. Симоновский суд Москвы заменилу (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный. Об этом во вторник, 2 февраля,корреспондент «Ленты.ру» из здания Мосгорсуда, где проводится выездное заседание.





«За мою жизнь никто не даст и три копейки, но даже сейчас я буду с вами бороться»









Решение принято по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, которая выявила нарушение осужденным правил условного наказания. Таким образом, Навальный проведет в колонии общего режима 3,5 года.





Ранее прокурор на прениях в Мосгорсуде попросил заключить Навального под стражу и отправить в колонию общего режима. Гособвинитель также назвал Навального единственным россиянином, дважды получившим условный срок.





Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде проходит слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН попросила назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.





На судебное заседание прибыли порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.





Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.







