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Алексею Навальному дали 3,5 года колонии. На суде были сотрудники посольств иностранных государств

02.02.2021 21:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный.

Алексею Навальному дали 3,5 года колонии. На суде были сотрудники посольств иностранных государств
фото: Reuters
Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) условный срок на реальный. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из здания Мосгорсуда, где проводится выездное заседание.

«За мою жизнь никто не даст и три копейки, но даже сейчас я буду с вами бороться»


Решение принято по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, которая выявила нарушение осужденным правил условного наказания. Таким образом, Навальный проведет в колонии общего режима 3,5 года.

Ранее прокурор на прениях в Мосгорсуде попросил заключить Навального под стражу и отправить в колонию общего режима. Гособвинитель также назвал Навального единственным россиянином, дважды получившим условный срок.

Во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде проходит слушание об отмене условного срока по делу «Ив Роше» и замене его на реальный Навальному. УФСИН попросила назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора.

На судебное заседание прибыли порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.
 
 
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Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный.
 
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