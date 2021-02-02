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Доказано: в записи о лагерях для протестующих говорил Карпенков. Это был не фейк, как хотелось бы в МВД и МИДе
Источник материала: Партизан
Когда молчит власть, подлинность записи вынуждены проверять журналисты. Экспертиза, которую заказал портал TUT.by,
Напомним, пресс-секретарь МВД и в
Экспертизу провели в российском бюро "ГлавЭксперт". Сделан вывод, что голос на аудиозаписи принадлежит Карпенкову. Также сообщается, что на записи не было обнаружено признаков монтажа.
При изучении аудиозаписи перед экспертом ставились два вопроса.
Первый вопрос: вносились ли какие-то изменения в запись № 2, есть ли признаки монтажа?
Второй вопрос: принадлежит ли голос на записи № 1 и записи № 2 одному и тому же
лицу?
Оригинал заключения на 46 страницах есть в
Правозащитники из БХК обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру Беларуси с просьбой дать правовую оценку высказываниям.
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Доказано: в записи о лагерях для протестующих говорил Карпенков. Это был не фейк, как хотелось бы в МВД и МИДе
Когда молчит власть, подлинность записи вынуждены проверять журналисты. Экспертиза, которую заказал портал TUT.by, засвидетельствовала, что о лагерях для...
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