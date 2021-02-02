Доказано: в записи о лагерях для протестующих говорил Карпенков. Это был не фейк, как хотелось бы в МВД и МИДе

В январе инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос замглавы МВД Николая Карпенкова, рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими. рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими.





МИДе утверждали , что не комментируют фейки. Напомним, пресс-секретарь МВД и в, что не комментируют фейки.





Экспертизу провели в российском бюро "ГлавЭксперт". Сделан вывод, что голос на аудиозаписи принадлежит Карпенкову. Также сообщается, что на записи не было обнаружено признаков монтажа.

При изучении аудиозаписи перед экспертом ставились два вопроса.

Первый вопрос: вносились ли какие-то изменения в запись № 2, есть ли признаки монтажа?

Второй вопрос: принадлежит ли голос на записи № 1 и записи № 2 одному и тому же

лицу?









редакции TUT.BY. Оригинал заключения на 46 страницах есть в









Правозащитники из БХК обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру Беларуси с просьбой дать правовую оценку высказываниям.