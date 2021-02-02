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Фетисов: «Будь ЧМ-2021 в Беларуси, на него бы никто не приехал»

02.02.2021 21:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двукратный олимпийский чемпион из России Вячеслав Фетисов прокомментировал Sport24.ru решение Международной федерации хоккея (IIHF) отдать Латвии единоличное право на проведение чемпионата мира 2021.


Фото: khl.ru

— Решение принято, надо готовится и играть. Что нам теперь, бойкотировать чемпионат мира в Латвии? Что тут нового? Будь чемпионат мира в Белоруссии, то на него бы никто не приехал. Мы бы играли вместе с белорусами. Видимо настала такая ситуация, что или проводить чемпионат мира в Латвии, или не проводить его. Поэтому и принято такое решение, — сказал Фетисов.

Напомним, во вторник Совет IIHF проголосовал за то, чтобы Латвия была единственной принимающей стороной чемпионата мира по хоккею 2021 года. Это было сделано большей частью из-за эпидемиологических соображений.

 
 
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Сегодня стало известно, что Латвия - единственная хозяйка будущего ЧМ-2021 по хоккею.
 
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