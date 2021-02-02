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Фетисов: «Будь ЧМ-2021 в Беларуси, на него бы никто не приехал»
Источник материала: Tut.by
Двукратный олимпийский чемпион из России Вячеслав Фетисов
— Решение принято, надо готовится и играть. Что нам теперь, бойкотировать чемпионат мира в Латвии? Что тут нового? Будь чемпионат мира в Белоруссии, то на него бы никто не приехал. Мы бы играли вместе с белорусами. Видимо настала такая ситуация, что или проводить чемпионат мира в Латвии, или не проводить его. Поэтому и принято такое решение, — сказал Фетисов.
Напомним, во вторник Совет IIHF
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Сегодня стало известно, что Латвия - единственная хозяйка будущего ЧМ-2021 по хоккею.
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