Суд отправил Навального в колонию на 2,5 года

Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Политик уже отбыл год под домашним арестом, это зачли.



Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Заседание проходило в выездном режиме в Мосгорсуде. Помимо журналистов и супруги Навального Юлии, в суд пришли дипломаты из примерно двадцати европейских государств, передает РБК .

В окрестностях Мосгорсуда собрались сторонники Навального, полиция перекрыла несколько примыкающих к зданию улиц. По данным «ОВД-Инфо» к 19:50 были задержаны более 350 человек.

Навальный заявил в своей речи, что хотел бы обсудить «правовой вопрос», который кажется ему «главным и немножко упущенным»: «Меня пытаются посадить по делу, по которому я уже признан невиновным. Европейский суд по правам человека является частью судебной системы России, коль скоро Россия является частью Совета Европы. Он вынес постановление, где черным по белому написал, что в деле "Ив Роше" нет даже состава преступления, оно полностью сфабриковано. Более того, Россия половинчато, но признала это решение, выплатив мне компенсацию. И все равно с упорством маньяка меня пытаются посадить по этому делу», — заявил оппозиционер.

Навальный заявил, что связывает свое отравление и преследование с президентом России Владимиром Путиным, которому, по мнению оппозиционера, «нанес смертельную обиду тем, что выжил»: «Мало того, что я не испугался и не спрятался, я еще и участвовал в расследовании своего отравления», — сказал он.

Преследование Навального, по его мнению, служит цели «запугать огромное количество людей», в том числе миллионы россиян живущих за чертой бедности и не получающих ничего от национальных богатств, однако процесс над ним приведет к обратному результату: «Это просто демонстрация слабости». «В России много хороших вещей, а самая лучшая — люди, которые не боятся, не опускают глаза, которые не смотрят в стол. И которые не отдадут нашу страну кучке продажных чиновников, которые решили обменять нашу родину на свои дворцы, виноградники и аквадискотеки», — закончил политик.

Штаб Навального призвал сторонников на Манежную площадь.