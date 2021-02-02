Лукашенко поручил провести социсследование перед ВНС. Подробности опроса не сообщают

Об этом сообщили во вторник в эфире телеканала ОНТ.





Власти планируют опросить жителей разных городов страны. Сообщается, что всем участникам исследования будут заданы вопросы, от которых "зависит развитие Беларуси". Также их спросят о личных наиболее насущных проблемах.

"Хочу обратиться к людям, белорусскому народу. Мы приняли решение (мною оно давно принято) о масштабном социологическом исследовании в Беларуси. И тогда было поручение, чтобы мы эти социологические исследования закончили к Всебелорусскому народному собранию и поставили там для ответа людям конкретные вопросы, от которых зависит развитие Беларуси и которые волнуют людей", – заявил Лукашенко.













Социологические исследования уже начались.





"Для меня лично это очень важно. Для всех нас очень важно, чтобы мы могли принять хорошие, выверенные решения. Анонимность гарантирую полностью", – добавил он.

Результаты исследования Лукашенко пообещал опубликовать.



