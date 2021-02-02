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Лукашенко поручил провести социсследование перед ВНС. Подробности опроса не сообщают

02.02.2021 21:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он пообещал полную анонимность всем участникам и обязательно рассказать о результатах опроса.

Об этом сообщили во вторник в эфире телеканала ОНТ.

Власти планируют опросить жителей разных городов страны. Сообщается, что всем участникам исследования будут заданы вопросы, от которых "зависит развитие Беларуси". Также их спросят о личных наиболее насущных проблемах.
"Хочу обратиться к людям, белорусскому народу. Мы приняли решение (мною оно давно принято) о масштабном социологическом исследовании в Беларуси. И тогда было поручение, чтобы мы эти социологические исследования закончили к Всебелорусскому народному собранию и поставили там для ответа людям конкретные вопросы, от которых зависит развитие Беларуси и которые волнуют людей", – заявил Лукашенко.



Социологические исследования уже начались. 

"Для меня лично это очень важно. Для всех нас очень важно, чтобы мы могли принять хорошие, выверенные решения. Анонимность гарантирую полностью", – добавил он.
Результаты исследования Лукашенко пообещал опубликовать.
 
 
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Он пообещал полную анонимность всем участникам и обязательно рассказать о результатах опроса.
 
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