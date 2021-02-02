За год в Украине появилось 16 партий

Только в 2020 году появилось 16 новых политических партий. Также за указанный период зарегистрировано свыше 4,2 тыс. общественных объединений.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине зарегистрировано 365 политических партий. Из них в прошлом году было зарегистрировано 16. Это один из самых высоких показателей в Европе, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.





пишет korrespondent.net "В течение 2020 года территориальными органами Министерства юстиции Украины зарегистрированы 4 285 общественных объединений, проведена государственная регистрация изменений в сведения относительно 3 672 общественных объединений и зарегистрировано 14 всеукраинских общественных организаций", - говорится в сообщении,korrespondent.net





В ведомстве добавили, что помимо регистрации новых 16 политических партий была также проведена государственная регистрация изменений в сведения относительно 228 политических партий.





Так, в прошлом году территориальные органы Минюста зарегистрировали 1 185 структурных образований политпартий и провели госрегистрацию изменений в сведения относительно 3 494 структурных образований политических партий.



