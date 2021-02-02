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США и Великобритания требуют «немедленно и без всяких условий» освободить Навального

02.02.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США и Великобритания требуют «немедленно и без всяких условий» освободить Навального

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  • 2.02.2021, 21:23
США и Великобритания требуют «немедленно и без всяких условий» освободить Навального

Российскому политику заменили условный срок на реальный.

США требуют «незамедлительно и без всяких условий» освободить политика Алексея Навального. С соответствующим заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

- Мы снова призываем российские власти немедленно и безо всяких условий освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, необоснованно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, в том числе права на свободу выражения мнения и на мирные собрания.

С требованием немедленно освободить Навального также выступил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля удовлетворил требование ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Политик должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев.

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