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Невидимые жертвы ковида

02.02.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Невидимые жертвы ковида

  • 2.02.2021, 21:21
Невидимые жертвы ковида
фото: reuters

Из-за пандемии в Беларуси тысячи больных раком не дошли до онкологов.

Каждый год в столице регистрируют 10—11 тыс. новых случаев рака. И лишь в 2020-м вновь выявленных пациентов было почти на 2 тысячи меньше. Об этом сообщил на пресс-конференции 2 февраля главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Виктор Кондратович, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Вместе с тем 2020 год не показательный, — отметил Кондратович. — По нашим подсчетам, к онкологам не дошли около 2 000 пациентов — ковид помешал. Мы провели анализ: подавляющая часть этих людей — с нулевой, первой стадией рака, которые могли бы быть выявлены во время скрининга. Через полгода-год первая-вторая стадии перейдут в третью-четвертую…

По словам В. Кондратовича, во время первой волны пандемии в минском онкодиспансере на три месяца были перепрофилированы два из пяти корпусов.

— Во вторую волну работаем, как прежде, — нас не перепрофилировали, — сказал Кондратович.

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Теги: Минск
 
 
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Из-за пандемии в Беларуси тысячи больных раком не дошли до онкологов.
 
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