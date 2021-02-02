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В водохранилищах Крыма в 2,4 раза меньше воды, чем год назад

02.02.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В водохранилищах Крыма в 2,4 раза меньше воды, чем год назад

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  • 2.02.2021, 21:14
В водохранилищах Крыма в 2,4 раза меньше воды, чем год назад

Ситуация с питьевой водой в Крыму признана российскими оккупационными властями катастрофической.

К 1 февраля в водохранилищах аннексированного Крыма накопилось воды почти в два с половиной раза меньше, чем к тому же месяцу прошлого года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При этом осенью прошлого года ситуация с питьевой водой в Крыму была признана российскими оккупационными властями полуострова "катастрофической". Так, из-за высыхания водохранилищ жители Симферополя, одного из крупнейших крымских городов, могли пользоваться водой только четыре часа в сутки, почасовой график подачи воды вводили в курортных городах Алушта и Партенит, а в Севастополе из-за дефицита питьевой воды объявляли "режим повышенной готовности".

До аннексии Крыма около 85 процентов потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума о присоединении к России, легитимность которого международное сообщество не признаёт, Украина канал перекрыла. Власти страны заявляют, что речь о восстановлении водоснабжения может идти только после деоккупации полуострова.

Российские власти с 2014 года обещают решить проблему с водоснабжением в Крыму. На эти цели собирались выделить десятки миллиардов рублей из федерального бюджета, однако запланированные водохранилища до сих пор не построены, проекты по решению проблемы меняют друг друга, а жителей полуострова принуждают к жёсткой экономии.

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Ситуация с питьевой водой в Крыму признана российскими оккупационными властями катастрофической.
 
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